Tchad : l’atelier de renforcement des capacités des médias s’est achevé à Abéché

Dans la capitale de la province du Ouaddaï, les travaux de l’atelier de formation de renforcement des capacités des médias de proximité, pour une participation efficace au dialogue national inclusif, ont pris fin ce jeudi 12 mai 2022.

Cet atelier était organisé par le comité d´organisation du dialogue national inclusif (CODNI).



Durant les deux jours des travaux, les participants venus des provinces du Centre et du Nord, ont formulé des recommandations aux facilitateurs de la formation. Ainsi, ils recommandent au gouvernement d´appuyer le comité d´organisation du dialogue national inclusif, par le biais de la cellule de l’information et de la communication, pour une synergie d’action à l’égard des médias.



Quant au CODNI, il est demandé d’appuyer et de renforcer les médias en moyens matériels, techniques et financiers ; aux partenaires, le soutien constant et efficace des médias ; aux responsables des rédactions des radios de proximité de la zone septentrionale, de mettre en œuvre le professionnalisme dans le traitement de l’information.



Enfin, aux responsables administratifs et militaires, il est demandé de faciliter les tâches aux professionnels des médias, pour un bon traitement de l’information.



Mettant un terme aux travaux, la présidente de la cellule chargée de l’information et la communication au CODNI, s'est réjouie du bon déroulement de l’atelier d'échanges, en vue d'une participation efficace à travers les radios de proximité, lors du prochain dialogue national inclusif.

Enfin, elle a exhorté les participants à vulgariser les notions reçues au sortir de cette formation.