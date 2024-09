Tchad : l'atelier de validation du mécanisme du plan quinquennal du président de la République est lancé

L'atelier de validation du mécanisme du suivi de la performance gouvernementale basée sur le programme politique quinquennal 2024-2029 du président de la République a été lancé ce 13 septembre 2024 à l'hôtel Radisson Blu de N’Djamena.



Sous la coordination du Premier ministre, Allah-Maye Halina, cet atelier a réuni tous les membres du gouvernement, et a pour objectif d'examiner en vue de valider, les travaux élaborés précédemment, durant quatre jours par le secrétariat général du gouvernement, des délégations des ministères et des experts.



La ministre secrétaire générale du gouvernement, Dr Ramatou Mahamat Hountouin a déclaré dans son mot de bienvenue que la matérialisation de ce projet de société du chef de l'État est un grand défi qui nécessite de nouvelles habitudes et de nouveaux comportements, sinon un changement de paradigme.



Ce système de suivi réalise une planification spatiale et temporelle de la mise en œuvre des actions. Il s'agit notamment de repartir et prioriser les 100 engagements du chef de l'État sur les cinq années du mandat, identifier et préciser les réalisations physiques en cours et à venir, sur l'ensemble du territoire.



Le Premier ministre Allah-Maye Halina a, quant à lui, fait savoir que cette rencontre n'est pas familière à leurs habitudes. Selon lui, c'est une nouvelle initiative qui marque le début d'une nouvelle ère pour le pays. Il faut noter que cet atelier se tiendra du 13 au 14 septembre 2024.