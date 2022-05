Tchad : l'attaque mortelle dans une mosquée d'Adré est "un acte isolé", clarifie le CSAI

Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques (CSAI), cheikh Mahamat Khatir Issa, a réagi ce mercredi à l'attaque qui s'est produite le 5 mai dernier dans une mosquée à Adré ayant causé la mort d'un jeune citoyen. Il précise qu'il s'agit d'un acte isolé qui n'a aucun lien avec un problème des courants religieux.



Le CSAI dit suivre de près à travers ses branches provinciales et départementales l'évolution de la situation depuis son déclenchement. Il a instruit ses branches de collaborer avec les autorités pour un apaisement total de la situation, jusqu'à ce que justice soit rendue.



Le 7 mai, le président d'Ansar al-Sunna Muhammadiyah au Tchad a fait une déclaration à la grande mosquée de markaz Ansar al-Sunna à Diguel dans le 8ème arrondissement de N'Djamena. Il s'est dit attristé par ce qui s'est passé dans la ville d'Adré dans la nuit du 5 mai, "lorsqu'un groupe de terroristes, adeptes de la secte soufis Tidjaniya, a attaqué un groupe d'Ansar al-Sunna Muhammadiyah alors qui se trouvait dans l'une des maisons d'Allah".



Cheikh Dr. Yahya Ibrahim Khalil a pointé du doigt la responsabilité du CSAI et a demandé au président du Conseil militaire de transition (CMT) d'intervenir personnellement pour prendre des mesures urgentes et strictes contre les auteurs de l'attaque.