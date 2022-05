Tchad : l'avant-projet du schéma provincial d'aménagement du territoire du Salamat validé

Le Programme d'appui à la gestion concertée des aires protégées et écosystèmes fragiles du Tchad (APEF) vise une démarche concertée de conservation, de gestion et mise en réseau de plusieurs aires protégées et écosystèmes fragiles à haute valeur écologique, culturelle et touristique du Tchad.



Le chef d'antenne APEF, Daoud Seïd Kalimki, a lors de son intervention souhaité la bienvenue aux participants venus de trois départements de la province pour prendre part à l'atelier.



Le représentant du ministère de l'aménagement du territoire, Kouladjé Mbaïbarem, a déclaré que le présent atelier qui durera 3 jours, marque la seconde étape décisive du processus de révision du schéma provincial d'aménagement du territoire 2013-2025 dans la circonscription administrative.



Ouvrant les travaux, le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam souligne que la province du Salamat dispose d'un plan provincial de développement et même d'un schéma provincial d'aménagement du territoire qui ne prend pas suffisamment en compte la problématique de conservation de la biodiversité et le changement climatique.



Il ajoute que l'élaboration du schéma provincial traduit la politique du gouvernement relative à la protection de la biodiversité. L'étape finale de la validation technique sera organisée à N'Djamena au courant du mois prochain.