Tchad : l’aventure de Le Sportif gagne du terrain

Toutefois, l’esprit sportif reste à l’avant-garde. Au-delà de tout, la passion du sport reste l’élément déclencheur de la création de cette presse spécialisée, mais surtout, le manque d’informations autour de l’activité sportive au Tchad demeure la raison pour laquelle Le Sportif a été créé.



Voilà bientôt deux ans que Le Sportif poursuit un chemin remarquable dans le paysage médiatique tchadien. De nombreux Tchadiens amoureux du sport se régalent des manifestations sportives tchadiennes dans plusieurs disciplines : football, basket, arts martiaux, tire à l’arc, Le Sportif est pluridisciplinaire dans son traitement de l’information.



Avec un directeur de publication journaliste spécialiste du sport, contrôlant les contenus, et qui forme fréquemment ses reporteurs, d’après ses réalisations, l’on peut dire que l’avenir est prometteur pour ce jeune média. Cependant, selon les promoteurs, il n’est pas encore stable en tant qu’entreprise.



Certainement pour des problèmes de confiance de la part des autorités en charge du sport, et aussi pour l’accréditation en vue de la couverture des évènements nationaux. L’on peut prendre l’exemple de la participation de Le Sportif à la dernière coupe du Tchad de football, à titre bénévole, sans aucun partenariat officiel.



Un cas parmi tant d’autres, dans le parcours du sportif. « Le sportif le N°1 du sport au Tchad », par ce slogan, le courage de la profession se renouvelle à chaque pas, et Le Sportif retransmet à son public les émotions du sport.