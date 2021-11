Tchad : l'avocat de World Vision dénonce une affaire "montée de toutes pièces"

Maître Abdoulaye Adam Bahar dénonce des contrevérités et apporte un démenti formel : l’ONG ne se reconnait pas dans des pratiques de démarchage ou de sollicitation d’une quelconque faveur des acteurs judiciaires de sorte à justifier une immixtion d’une autorité judiciaire de la place.



Il précise que "la procédure n’est pas définitivement achevée pour justifier un sentiment de victoire des uns et des autres". La Cour Suprême a été saisie, dit-il. Et d'ajouter que "l’ONG attend la rédaction de l'arrêt (de la Cour d'appel, Ndlr) afin d’apprécier l’opportunité de la saisine à nouveau ou non de la Haute Cour".



"Une procédure correctionnelle est en cours contre tous ceux qui usent des documents faux, concoctés par des individus véreux et qui portent son logo ainsi que le spécimen de ses responsables", informe l'avocat.



Par la voix de son conseil, l'ONG veut rassurer ses partenaires techniques et financiers ainsi que les bénéficiaires de ses services, qu’elle "n’entend nullement baisser les bras face à ce combat judiciaire ourdi et monté de toutes pièces avec des ramifications très lointaines et dont le but est de l’affaiblir et de saboter ses activités".



Me. Abdoulaye Adam Bahar dénonce des "sorties qui s’apparentent à une campagne de dénigrement et de discrédit contre des multiples actions salvatrices et citoyennes de l’ONG".



L’avocat de l’ONG World Vision, Me. Abdoulaye Adam Bahar, estime que tous les documents du marché à l’origine de cette affaire sont des faux. Parallèlement à l’affaire l’opposant à Gody Tary Gassara, une autre procédure judiciaire est enclenchée, annonce-t-il.