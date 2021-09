Tchad : l’éclairage public non-fonctionnel sur certaines avenues de N’Djamena

C’est dans le but d’éclairer les rues bitumées de la ville de Ndjamena pendant la nuit, et afin d’éviter les risques d’accident sur la voie publique, que des lampadaires ont été installés. Mais force est de constater que la majorité ne s’allume pas, en raison du déficit énergétique qu’accuse le Tchad. Et pourtant, le pays dispose d’importantes potentialités en matière d’énergies renouvelables. « Du Nord au Sud du pays, le soleil brille de 2750 à 3250 heures par an. Ce qui donne 4 à 6 kilowatts/heures par mètre carré et par jour », indique Mbatna Jean Paul, chef du projet Tchad énergies renouvelables.



Selon Halil, vigile au quartier Béguinage dans le 2ème arrondissement, malgré les délestages récurrents, il faut noter que dans certains axes de la ville ces lampadaires s’allument. Pour les jeunes du quartier Kabalaye, les lampadaires sur l’avenue Mubutu dans le 3ème arrondissement ne s’allument pas tous, mais ceux sur la voie en profondeur ne s’allument que pendant les périodes de fête, ou lors de la visité d’une personnalité dans la ville.



Même son de cloche au quartier Ardep-Djoumal, dans le 3ème arrondissement : selon les jeunes, les lampadaires s’allument à tour de rôle, sur la même avenue Goukouni Weddeye. Sur l’avenue Charles De Gaulle, dans le 5ème arrondissement, selon les jeunes moto taximen, la majorité des lampadaires est détériorée, à cause des accidents de la route. Et le peu qui reste ne s’allume pas, une situation qui rend cette avenue, la plus sombre pendant la nuit.



A Dembé dans le 6ème arrondissement, les lampadaires autour du marché ne s’allument pas, plongeant ainsi les piétons dans l’insécurité totale. Par le passé, la mairie de la ville de Ndjamena a installé des lampadaires solaires le long de l’avenue Moussa Sougui, avec l’appui de l’entreprise ZIZ. Selon certains citoyens, ce projet des lampadaires solaires est adapté pour la ville de Ndjamena, mais malheureusement, les voleurs ont entravé la suite du projet, en s’emparant des batteries des lampadaires. Si ces lampadaires s’allument occasionnellement, la mairie doit prendre ses responsabilités afin d’éclairer toute la ville de Ndjamena, et permettre de ce fait une circulation nocturne en toute sécurité aux usagers.