Tchad : l'école de Hillé-Houdjadi en détresse à N'Djamena.

L’école Hillé-Houdjadj couvre une superficie de 6600m². Située dans l'Ilot 4, lot 78, dans le même quartier, la grande partie de cette école est occupée anarchiquement et empêche les ONG de construire pour renforcer les salles de classe. L'établissement ne dispose que de trois salles de classe.



Plusieurs projets de construction dédiés à cet établissement d’enseignement primaire ont été délocalisés dans d’autres sites à cause de la menace des occupants illégaux, affirme le responsable de l’Association des parents d’élèves (APE).



Selon lui, plusieurs correspondances ont été envoyées aux autorités compétentes, notamment la commune du 10ème arrondissement, la mairie centrale et la délégation du gouvernement auprès de la commune de N’Djamena afin de déguerpir les occupants illégaux. Le souhait est que l’école bénéficie comme les autres écoles primaires d'infrastructures pour le renforcement des salles de classe. À ce jour, aucune action n'a été constatée.



Pour l’année scolaire 2019-2020, l’école comptait un effectif de 323 élèves dont 111 filles alors qu’ils étaient 466 l’année 2018-2019. Cette régression est due au manque de salles, souligne le responsable de l’APE.



Depuis sa création environ trois décennies, l’école primaire officielle de Hille-Houdjadji n’a bénéficié d’aucune infrastructure de l’État et de ses partenaires. Au vu de ces difficultés, l’Agence française pour le développement (AFD) via le projet d’amélioration de la qualité de l’éducation de base et la promotion d’une gestion de proximité (PAQEPP) a envisagée un renforcement pour l’école en salles de classe, mais le déguerpissement des occupants de son espace n’a pas été délimité par les autorités compétentes.



Le PAQEPP a dû délocaliser le projet dans d’autres sites, explique le responsable de l’APE. Cette affaire est actuellement entre les mains des autorités municipales, dit-il.



L’école fonctionne tant bien que mal grâce aux efforts fournis par l’APE et le PAQEPP. Cet établissement a d’énormes difficultés, entre autres : le manque d’infrastructures (salles de classe, clôture, etc) et l’insécurité des élèves. Malgré cela, l’APE se bat pour contrecarrer ces problèmes afin que les enfants de Hille-Houdjadj jouissent des mêmes droits à l’éducation que les autres enfants du Tchad.



L’APE lance un appel au gouvernement et ses partenaires à voler au secours de l'école.