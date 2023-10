Tchad : l’école pilote de Mbikou a un nouveau directeur

Le 25 octobre 2023, le nouveau directeur de l'École Pilote de Mbikou, Boot Adoum, a été officiellement installé dans ses fonctions par l'inspecteur pédagogique de l'enseignement primaire de Mbikou, marquant ainsi un changement à la tête de l'établissement. Cette transition s'inscrit dans le cadre de la continuité de l'administration scolaire, avec une orientation stratégique tournée vers l'avenir.



La cérémonie d'installation s'est déroulée dans une atmosphère conviviale en présence du secrétaire général de la commune de Mbikou, du président de l'association mutuelle de Mbikou, ainsi que des enseignants et des parents d'élèves.



Lors de son discours bilan, le directeur sortant, Mbainaissem Nontegyol, qui a dirigé l'école pilote pendant 5 ans, a passé le flambeau à son successeur. Il a présenté un aperçu de la situation de l'école et a encouragé ses collaborateurs à maintenir le même niveau de coopération avec le nouveau directeur pour la réalisation de sa mission.



Dans l'acte d'installation du nouveau directeur, l'inspecteur pédagogique de l'enseignement primaire de Mbikou, Nadjibe Tolomdje, a salué le travail accompli par le directeur sortant dans l'encadrement des enfants. Il a rappelé au nouveau directeur ses responsabilités pour mener à bien sa mission, l'incitant à travailler en équipe pour atteindre ses objectifs avec efficacité.



Nadjibe Tolomdje a également appelé tout le personnel à soutenir le nouveau directeur, soulignant l'importance de l'unité pour le bien des élèves.



Par décision n°001 du 11 octobre 2023, l'inspecteur a officiellement installé le directeur Boot Adoum dans ses nouvelles fonctions.



En conclusion de la cérémonie, le secrétaire général de la commune de Mbikou, Bemadji Karyom Gédéon, représentant le Maire, a mis en avant l'importance des bonnes relations et de la collaboration pour garantir une éducation de qualité pour les enfants. Il a encouragé le nouveau directeur à maintenir un contact permanent avec son prédécesseur. Du côté des enseignants, le représentant du maire de la ville de Mbikou les a exhortés à travailler ensemble pour assurer le succès de l'année scolaire 2023-2024.



L'École Pilote de Mbikou est considérée comme la mère de toutes les écoles de Mbikou et a donné de nombreux fruits en matière d'éducation. La population est invitée à contribuer à sa préservation afin d'assurer une éducation de qualité pour les générations futures.