Tchad : l’éducation des filles soutenue à Abéché avec un don de fournitures scolaires

À Abéché, l'Association des Jeunes Élèves et Étudiants Ressortissants de Dar-Tama (AJERDTA) a offert des kits scolaires aux élèves de l'école primaire Banitamim, située dans le quartier Hayar Matar. Le don, effectué le 25 novembre 2023, inclut des sacs à dos, cahiers, stylos, ardoises et craies, avec pour but d'encourager la scolarisation et le maintien des filles à l'école.



Le président de l'AJERDTA, Cherif Ahmat Chérif, a souligné l'importance de l'éducation des filles à l'ère de la mondialisation, où elles peuvent bénéficier d'opportunités égales, voire supérieures, à celles des garçons. Il a exhorté les jeunes filles à poursuivre leurs études jusqu'à un niveau supérieur, en rappelant que la lutte contre l'analphabétisme et la promotion de l'éducation sont au cœur des missions de l'AJERDTA.



Le directeur de l'école primaire Banitamim, Abdoulaye Mahamat Senoussi, a exprimé sa gratitude envers l'association pour cette initiative qu'il qualifie de louable et encourageante. Il a souligné que de tels actes contribuent à instaurer une culture de l'excellence parmi les élèves.