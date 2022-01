Tchad : l'église évangélique d'Am-Timan a un nouveau pasteur

L'église évangélique du Tchad d'Am-Timan a un nouveau pasteur. Il est officiellement installé par le président de l'annexe centre-est d'Abéché au cours d'une cérémonie organisée au sein de ladite église à Am-Timan.



Par décision nº109 du 13 juillet 2021, l'église évangélique du Tchad nomme KANDAOU ANDJAFFA SIMÉON, pasteur de l'église évangélique d'Am-Timan en lieu et place du pasteur MBAÏALBÉ PATRICE. Les fidèles se sont mobilisés massivement et fidèlement pour prendre part et honorer cette circonstance.



Prières et chants de louange ont marqué la cérémonie. Dans sa prédication le Secrétaire général de l'annexe d'Abéché, le pasteur WEIBENG AARON a salué les fidèles avant de leurs présenter ses vœux de nouvel an. Que Dieu accorde sa bénédiction aux hommes et femmes dirigent ce pays.



Représentant le pasteur sortant, MBAÏHIMGAM JOSUÉ a remercié le seigneur de l'avoir soutenu pour mener sa mission jusqu'à ce jour où il passe la responsabilité à un autre serviteur.



Installant le couple pasteur, le Président de l'annexe d'Abéché, le pasteur NODJIOUNOUM DJERANDE DANIEL a indiqué que le serviteur de Dieu est une source de bénédiction pour ceux qui écoutent le message.



Le nouveau pasteur, KANDAOU ANDJAFFA SIMÉON a exprimé sa reconnaissance et gratitude à Dieu avant d'ajouter que par la volonté de Dieu, il ne décevra jamais ses supérieurs pour la mission confiée en lui.



Les fidèles ont versé des offrandes pour soutenir le nouveau pasteur.