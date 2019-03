Tchad : "l'émancipation est la preuve que nous avançons", Madeleine Alingué

Dans le cadre des préparatifs de la Journée internationale de la Femme, édition 2019, la ministre de la Culture, Madeleine Alingué, a eu une rencontre d'échanges avec les femmes artistes (chanteuses, danseuses contemporains, traditionnels, écrivains et autres corporations artistiques), ce lundi 5 mars à la Maison de la culture Baba Moustapha, à N'Djamena.



Les échanges entre les artistes et la ministre ont permis d'aborder plusieurs sujets, notamment le traitement de la femme dans les lieux publics et la place de la femme dans la société.



Dans son message, la ministre a mis l'accent sur l'émancipation de la femme en général et a donné des conseils à l'assistance. "Quand on se retrouve comme ça, pouvoir dire qui nous sommes, ce que nous faisons et ce que nous voulons faire, cette émancipation là, elle a biensûr énormément de variables selon les expertises que nous avons, mais cette émancipation là est la preuve que nous les femmes, nous sommes là, nous nous battons, nous avançons", a estimé Madeleine Alingué.



Les femmes artistes se sont relayées au micro pour évoquer les difficultés éprouvées dans l'exercice de leur métier. Des propositions ont été faites à la ministre, notamment l'organisation de compétitions pour les femmes artistes ou encore la construction d'un bâtiment au nom des femmes artistes.