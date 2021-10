Tchad : l'embouteillage prend de l'ampleur à N'Djamena

À N’Djamena, le matin tout comme le soir, les usagers de la voie publique (motos, voitures et minibus) se bousculent pour la route. L’embouteillage est total. L’une des causes est le fait que la capitale dispose d'une unique voie de sortie.



En juillet dernier suite à l'embouteillage permanent constaté à l'heure de retour du bureau, le vice-président du Conseil militaire de transition (CMT), le général Djimadoum Tiraïna et le maire du 9ème arrondissement ont instruit l'ordre aux agents municipaux de mener une opération pour libérer les chaussées occupées par des personnes exerçant les petits commerces tout long de la voie bitumée. Cela n'a été observé que de quelques jours.



Sans détour, des agents de la mairie se sont heurtés à des obstacles car ils rencontrent des hostilités de la part des débrouillards.



L'embouteillage est également causé par les gros porteurs qui sont régulièrement en panne et qui engendrent des embouteillages inattendus. Le manque de révision de ces engins pose problème. À cela s’ajoute le manque du bon sens et l'incivisme des citoyens.



​Pour désengorger la circulation, les autorités doivent se pencher sur la construction d'une autre voie pour faciliter les entrés et les sorties de la ville de N'Djamena. De leur côté, les détenteurs d'engins doivent faire des révisions techniques pour éviter les pannes en pleine circulation routière.