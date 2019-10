Tchad : "l'émergence d'un pays ne se fait que par une meilleure éducation"

L'association de lutte contre l'analphabétisme et pour la promotion de la scolarisation des enfants a animé vendredi à la tente d'Abraham de N'Djamena, une conférence-débat sur "l'enseignement de qualité pour un Tchad meilleur".



Les conférenciers ont présenté l'école tchadienne dans sa globalité et ont indiqué que "l'émergence d'un pays ne fait que par une meilleur éducation". Ils ont rappelé cette phrase de Mandela qui disait que "pour détruire un pays, ce n'est pas seulement par le tir à l'arme mais c'est aussi en détruisant son éducation".



Le président de l'association, Issa Hamid, a expliqué qu'ils oeuvrent dans le domaine de l'éducation et la lutte contre l'analphabétisme avec des acteurs et collaborateurs, afin de trouver une solution et des stratégies potentielles pour renouveler le système éducatif tchadien.



L'association lutte également pour la scolarisation des enfants. Elle a été fondé par des étudiants volontaires au lendemain du forum national de la jeunesse.



"Il est question dans l'éducation de trouver une solution, surtout à la situation calamiteuse de l'éducation dans notre pays. Il été question que quelques tchadiens se réunissent afin de trouver des solutions à ces problèmes. L'arme du développement d'un pays c'est l'éducation", souligne Issa Hamid.



Selon lui, l'association se doit de trouver "des solutions stratégiques pour ce que nous allons faire demain". Il a ainsi été décidé de créer un club de lecture dans chaque établissement public et privé de la commune de N'Djamena. "Le problème!me majeur des élèves tchadiens c'est la lecture", indique-t-il, avec l'intime conviction que l'attachement et les contributions vont permettre de réaliser le rêve de bâtir un Tchad meilleur et sans analphabètes.



La conférence-débat a pris fin avec la remise d'attestations à des associations et des invités.