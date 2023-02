Tchad : l'engagement humanitaire de Djimet Sou Djimadji Constant célébré à ses funérailles

De nombreuses personnes se sont rassemblées pour témoigner leur compassion à la famille biologique de Constant, ainsi que pour rendre un dernier hommage à l'homme qui a montré son altruisme et son engagement pour le bien-être de tous durant sa vie.



Le représentant de l'Association Communautaire pour le Développement, Djiraïkinan Beassoum, a témoigné que les personnes comme Constant qui aiment faire le bien sont rares et ne vivent pas longtemps. Le père de Constant, Djimet Sou Bogmal, a témoigné dans un langage serein, comique mais triste, qu'il regrette que son fils soit mort avant lui, alors qu'en principe c'est ce dernier qui devrait l'enterrer et le remplacer.



Constant était un intellectuel passionné par la vérité. Diplômé de l'Université de Bangui en Lettres et Sciences Humaines, il était géographe et a travaillé pour plusieurs organisations et institutions en apportant une contribution significative au développement du Tchad et de ses communautés. Il a également travaillé en tant qu'expert, consultant et enseignant.



Il a commencé sa carrière en tant que chargé de la gestion de l'information dans une organisation humanitaire au Tchad et en République Démocratique du Congo, puis en tant que consultant en système d'information géographique pour l'UNICEF au Tchad et pour la Cellule de coordination du programme de coopération Tchad-UNICEF au ministère du Plan et de l'Economie. En 2019, il est devenu Secrétaire Permanent des Organisations Non Gouvernementales et Affaires Humanitaires au ministère de l'Economie, de la Planification du Développement et de la Coopération Internationale.



Constant était un travailleur infatigable qui a marqué positivement le monde humanitaire et les associations de la société civile. Malheureusement, il est décédé à l'âge de 57 ans, alors que les ONG et les associations avaient encore grandement besoin de lui. Il était le fils aîné de la famille Djimet Sou Bogmal, marié et père de huit enfants. Il a été enterré au cimetière de Doyaba.