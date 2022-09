Tchad : l’enrôlement des agents contractuels de l’État de 2016 à nos jours est lancé

La phase pratique d'enrôlement des agents contractuels de l’État a été lancée le 6 septembre au ministère de la Fonction publique, en présence du ministre et du directeur de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS).



Le directeur général de la CNPS, Rozi Mamaï, a indiqué que le lancement de l'immatriculation des agents contractuels de l’État a été déjà fait il y a un mois. Des dispositifs pratiques ont été mis en place et les différentes équipes ont reçu des orientations.



« Il va falloir se rapprocher de tous les départements en entrant en contact avec leurs services de ressources humaines qui détiennent déjà la liste des agents contractuels et décisionnaires de l’État. Ceux-là les transmettront aux nouvelles équipes qui sont mises en place au niveau de la CNPS et qui vont essayer pour un début de leur attribuer des numéros d'immatriculations. Par la suite, s'en suivra un processus qui est assez long », détaille le directeur.



Ce travail précédemment réalisé a permis d’attribuer des numéros d’immatriculation aux agents. Recensés jusqu’en 201, ces agents sont déjà dans la base de données. Les agents nouvellement recrutés à partir de 2016 jusqu’à nos jours sont désormais concernés. « C'est un processus très long et nous espérons le finaliser, puis rétablir ces personnes dans leurs droits d'ici peu », indique Rozi Maman.



Pour sa part, le ministre de la Fonction publique, Brah Mahamat, a souligné qu'avec le lancement officiel de la phase pratique d'enrôlement, cette opération marque la fin d'un calvaire d'une catégorie de salariés de l’État appelés contractuels. Faute d'immatriculation à la CNPS, ils n'ont pas droit à une pension de retraite.



« C'est l’une des exigences du pacte social que l'on est en train de mettre en œuvre. Car dorénavant, ces agents contractuels vont avoir droit à la pension, au même titre que les fonctionnaires de l’État », a assuré Brah Mahamat.