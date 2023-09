Tchad : l'enrôlement des militaires et des orpailleurs lancé à Kouri Bougoudi, au Tibesti

Le chef d'état-major général des armées, le général Abakar Abdelkerim Daoud, a lancé le 2 septembre à Kouri Bougoudi, les activités d'enregistrement biométrique, sous la supervision du président provincial de la CONOREC, le gouverneur de la province du Tibesti.



L'objectif de ces activités est de promouvoir la politique d'inclusion et de souveraineté dans la révision du fichier électoral en enregistrant les orpailleurs et les militaires tchadiens.



Le chef d'état-major général des armées, le général Abakar Abdelkerim Daoud, a exprimé sa gratitude envers la mission de la CONOREC pour cette initiative qui permet à tous les citoyens de s'enregistrer. Il a ensuite rappelé que les civils et les militaires sont égaux en ce qui concerne leurs devoirs civiques, d'où la nécessité de l'enregistrement biométrique.



Le chef de la mission de la CONOREC pour la province du Tibesti, Ousman Ali Sougui, a souligné que cette initiative s'inscrit dans la politique de la CONOREC, qui vise à se rendre là où se trouvent les Tchadiens afin de leur permettre de s'enregistrer sans exclusion. "C'est pourquoi nous sommes ici pour enregistrer nos frères orpailleurs et les militaires, car c'est leur droit le plus absolu", a-t-il dit.



Kouri Bougoudi est une commune de Wour, l'un des quatre départements constituant la province du Tibesti.