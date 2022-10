Tchad : "l'enseignement supérieur mérite une attention particulière", rappelle le SYNECS aux autorités

Au niveau de l'enseignement supérieur, beaucoup reste à faire en vue de l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel. Car les revendications demeurent toujours les mêmes : arriérés. des primes et indemnités, des heures supplémentaires, frais de transport des contractuels, frais d'encadrement des mémoires, lauréats du CAMES et du CSUE du Tchad qui sont les plus maltraités et demandent à être revalorisés.



Le SYNECS reconnait quelques efforts au niveau gouvernemental mais demande une obligation de résultats, tout en appelant à valoriser ce métier d'enseignement. "L'enseignement supérieur mérite une attention particulière", rappelle Dr. Guirayo Jérémie aux autorités.