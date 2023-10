Tchad : l’entrepreneuriat au cœur d’une formation sur la consolidation de la paix à Bébédjia

L'ONG TECHNIDEV, en collaboration avec l'UNFPA, organise une formation à Bébédjia axée sur le renforcement des compétences des femmes et des jeunes ambassadeurs de la paix, en matière de consolidation de la paix, de conception et de gestion de projets d'activités génératrices de revenus, ce 18 octobre 2023.



La présidente de l'Union des Groupements, Mme Krata Grâce, a accueilli les participants, puis le point focal de TECHNIDEV pour la zone sud, Mme Denembêté Relique, a évoqué l'importance de la paix et a encouragé les participants à rester ouverts, pour tirer profit des connaissances qui leur seront transmises.



Dans son discours inaugural, Sangandem Innocent, représentant du maire de la ville de Bébédjia et chef du personnel, a souligné que la paix est avant tout une question de comportement. Il a également mis en avant l'entreprenariat en tant que secteur porteur, capable d'offrir des opportunités aux jeunes.



Enfin, il a encouragé les participants à s'engager dans l'entreprenariat, comme moyen d'atteindre l'autosuffisance financière, les incitant ainsi à entreprendre pour améliorer leur qualité de vie. Les participants et les intervenants continueront leurs activités jusqu'au jeudi 19 du mois en cours.