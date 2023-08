Tchad : l'entrepreneuriat jeune face aux défis de la démographie

La démographie galopante du Tchad a engendré un manque criard d'emplois pour les jeunes, ce qui soulève la nécessité pour les jeunes, en particulier les diplômés sans emploi, de développer leur esprit créatif dans divers domaines pour assurer leur propre subsistance.



Toutefois, il est préoccupant de constater que l'orientation adéquate fait défaut dans plusieurs régions du pays. À titre d'exemple, nos voisins camerounais voient leurs jeunes diplômés sans emploi, s'engager dans des pratiques positives, en créant de petites entreprises dans des secteurs tels que le commerce, l'agriculture, la culture maraîchère et l'élevage pour subvenir à leurs besoins.



Au Tchad, en revanche, la honte semble s'emparer des jeunes. Les exemples abondent, comme celui d'un jeune vendeur de poisson, au marché qui est sujet aux moqueries. Ces attitudes négatives entravent le développement du pays. Certains jeunes semblent toujours attendre que l'État intervienne, oubliant que l'État, c'est eux.



Dans le département de la Nya, dans la province du Logone oriental, certains jeunes du site pétrolier de Kome sont impliqués dans des pratiques illégales telles que le vol de câbles électriques, entraînant même la perte de vies humaines. Selon des rapports d'organisations, plus de 10 jeunes ont perdu la vie dans ce site, cette année, suite à ces activités illicites.



Plutôt que d'opter pour de telles mesures extrêmes, une solution constructive serait d'encourager la collaboration entre Esso, l'entreprise d'exploitation pétrolière, et les chefs de canton de la Nya. Ensemble, ils pourraient mettre en place des initiatives de sensibilisation et de création d'entreprises pour les jeunes, afin de contrer ces pratiques nuisibles qui freinent le développement.



Face à cette réalité, le gouvernement tchadien doit assumer pleinement son rôle en intensifiant ses efforts, à travers diverses organisations du pays. Cela implique une intensification des actions dans la formation, la sensibilisation et l'orientation des jeunes vers l'entrepreneuriat.



De plus, il est crucial de créer des opportunités entrepreneuriales dans tout le pays. Enfin, la régulation des prix des produits essentiels sur le marché, et la subvention des produits agricoles, sont des mesures nécessaires pour rétablir une harmonie dans le secteur agricole, et augmenter la production nationale.