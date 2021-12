Tchad : l’entrepreneuriat, une nouvelle école pour les diplômés sans emploi

Si hier les diplômes ouvraient la porte à l’emploi, aujourd’hui ils ouvrent la porte au chômage. C’est à cette ‘’banalité’’ que l’entrepreneuriat constitue une réponse face au marché de l'emploi saturé. Déjà à la 5e édition de la Semaine mondiale de l’entreprenariat (SME), il est difficile aux jeunes diplômés tchadiens au chômage d’oublier les encouragements maternels : ‘’mon fils, il faut bien étudier pour devenir directeur et construire une belle maison’’. C’est un vieux souvenir sombré, car le diplômé d’aujourd’hui vit encore sous le toit de ses parents. Pire encore, il a une famille à nourrir.



Pour l’heure, la promotion de l’entrepreneuriat est devenue une nécessité pour le développement de toute une nation qui veut lutter contre le chômage car c’est une clé à la porte d’une fonction publique incapable d’absorber tous les diplômés sans emploi.



La jeunesse tchadienne surtout, celle qui a fait de longues études pour obtenir un diplôme, doit chercher à être son propre patron que de continuer à frapper à une porte donc la clé est perdue. Si la promesse du défunt Maréchal du Tchad d’intégrer 20.000 jeunes est tombée même aux oreilles des sourds, aujourd’hui l’aveugle s'aperçoit que c’est un dossier mis au tiroir.



L’entrepreneuriat devient alors un éventail au chômage. La célébration de la SME est une opportunité pour les diplômés sans emploi d’échanger avec des organisations locales et internationales sur des idées aboutissants à la création d’une entreprise. Célébrée par plus de 200 pays, c’est un rendez-vous du recevoir pour une jeunesse qui veux emprunter le chemin de l’entrepreneuriat.



Au Tchad, l’on peut dire que le terrain de l’entrepreneuriat est encore vierge et les jeunes diplômés sans emploi doivent profiter pour que l’expression "sans emploi" soit oubliée.