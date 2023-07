Tchad : l'épidémie de paludisme suscite l'inquiétude, le directeur du CHUA réagit

Le directeur du Centre Hospitalier Universitaire d'Abéché (CHUA) rassure toutefois la population en précisant que la prise en charge des cas graves est gratuite pour de nombreux médicaments.



Cependant, face à l'afflux de patients provenant de diverses régions, l'hôpital se retrouve souvent débordé, d'autant plus que la population a augmenté de façon exponentielle sans qu'on en comprenne complètement les causes. De plus, la présence de réfugiés infiltrés parmi la population ajoute des difficultés supplémentaires, mais ils sont néanmoins pris en charge de la même manière que les résidents locaux.



Dr. Ousman Ismail Arim fait appel à la conscience de la population sur la complexité du paludisme et l'importance de suivre scrupuleusement les prescriptions des médecins et des personnels soignants pour un traitement efficace. En prévention, il encourage vivement la population à dormir sous des moustiquaires imprégnées et à pulvériser régulièrement les habitations. Il invite également à fréquenter des structures sanitaires reconnues et approuvées par l'État, car le paludisme a déjà coûté de nombreuses vies et doit être pris au sérieux.



Profitant de cette occasion, il lance un appel à tous les partenaires pour qu'ils apportent leur aide dans la prise en charge des cas de paludisme. La collaboration de tous est essentielle pour lutter efficacement contre cette maladie.