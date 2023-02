Tchad : l'équipe de Bemboura remporte le Trophée Talent Espoir de Bébédjia

Le but de cette compétition est de promouvoir le développement du football à la base et de favoriser les valeurs éducatives et humanistes du sport.



Le match final a vu l'équipe de l'école Bemboura affronter l'équipe de Mordounoum, avec une victoire pour Bemboura 2 buts à 1. Les deux équipes ont montré un excellent niveau de jeu, ce qui a été admiré par tous les spectateurs. La défense de Mordounoum s'est faiblie au cours de la première période, ce qui a donné à Bemboura l'opportunité de marquer deux buts par les joueurs numéro 12, Djerareou Constant, et numéro 15, Mbairamadji Aubin.



Le fondateur du complexe scolaire espoir Mbairemtar Prosper a remercié les autorités administratives et scolaires pour leur contribution à la réussite de cette compétition.



Selon lui, le sport joue un rôle crucial dans l'accès des jeunes aux opportunités à l'échelle nationale et internationale.



L'inspecteur pédagogique de l'enseignement primaire de Bébédjia, Begoto Ngarari, a également exprimé ses remerciements aux techniciens du complexe scolaire espoir pour leur apport matériel et financier. Il a recommandé l'implication de toutes les écoles primaires pour l'édition 2024.



Le Trophée Talent Espoir de Bébédjia a été un grand succès qui a permis aux élèves des établissements à la base de se connaître, de cultiver l'amour du prochain et de promouvoir les valeurs éducatives et humanistes du sport. Cette compétition a également contribué à la paix durable dans la société tchadienne en période de transition.