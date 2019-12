Tchad : l'équipe de football du Ouaddaï galvanisée avant le tournoi de la zone 2

Le gouverneur de la province du Ouaddai, Ramadan Erdebou a reçu ce mardi soir l'équipe du Ouaddai qui participe au tournoi de la zone 2. La compétition regroupe quatre provinces à savoir le Wadi Fira, le Sila, le Borkou et le Ouaddai.



Le gouverneur a reçu à sa résidence les équipes de football U17 et U15 qualifiées au tournoi pour représenter la zone 2 dans un mois ou plus à N'Djamena.



Prenant la parole, le vice-président de la Ligue de football du Ouaddai, Tidjani Markus, a évoqué la réalisation et les activités menées par la Ligue de football du Ouaddai. Il a remercié le gouverneur pour son soutien au football du Ouaddai et la place de choix accordée aux jeunes du Ouaddai.



Le gouverneur Ramadan Erdebou s'est réjouit de l'effort fourni par les jeunes sportifs du Ouaddai.



Ramadan Erdebou a remercié et félicité les jeunes talents pour le succès réalisé et les techniques démontrées au cours des matchs qui ont conduit à leur qualification.



"Vous avez mon soutien", a-t-il déclaré aux jeunes espoirs.



Il a remercié tous les staffs techniques d'Abéché et ceux de N'Djamena pour la détection des jeunes talents.



Le représentant de la Fédération tchadienne de football a remis un ballon au gouverneur en guise de reconnaissance pour son appui à la discipline sportive.



Un dîner a été offert aux jeunes sportifs du Ouaddai.