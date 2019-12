Tchad : l'espoir renaît à la mairie de Moundou après une très longue crise

« 26 mois d’arriérés du personnel de la Mairie de Moundou, c'est un crime », a affirmé fin octobre le gouverneur de la province du Logone Occidental, Adago Yacouba. Certains citoyens ont trouvé cette phrase un peu trop forte, mais son auteur l’avait bien mesuré. « Je connais très bien le problème de la mairie de Moundou et je pense qu’il peut y avoir une solution », a indiqué le gouverneur lors d’une rencontre fin novembre avec l’exécutif de la Mairie, les conseillers municipaux et les délégués du personnel.



Si Adago Yacouba a fait toutes ces affirmations, c’est fort de son expérience sachant qu'il a servi plus d’une décennie dans la commune de N’Djamena en tant que Maire de la ville, puis comme délégué général du Gouvernement.



Ceux qui n’avaient pas cru en ses propos lui donnent aujourd’hui raison. La commission de recouvrement des taxes communales qu’il a mise sur pied afin d’alléger les souffrances des employés de la Mairie de Moundou -qui accusent plus de deux ans d’arriérés de salaire- commence à porter fruit. Cette commission a travaillé ardemment, dans le respect scrupuleux des consignes données par les autorités provinciales. En 28 jours, cette commission avec à sa tête le préfet du département du Lac Wey, Ali Youssouf Barh, a sillonné les boutiques et les marchés de quatre arrondissements de la ville. Elle a pu collecter plus de 129 millions de francs CFA.



Très sensible à la situation des salariés de la Mairie, le gouverneur Adago Yacouba a instruit fermement que cette recette soit utilisée afin d’alléger un temps soit peu, leurs souffrances. Une enveloppe conséquente a été dégagée par la commission afin de payer trois mois de salaires des employés, 11 millions de Francs CFA pour les droits sociaux, 25 millions Franc CFA pour le paiement des primes de sessions des conseillers municipaux et 10 millions de Franc CFA destinés à la salubrité de la ville de Moundou, la capitale économique du Tchad, très affectée par cette crise au sein de la Mairie.



Depuis le déclenchement de la paie, la joie des employés est au comble. Ils entendent payer la scolarité des enfants et préparer les fêtes de fin d’année.



La commission poursuivra sa mission jusqu’à ce que la Mairie de Moundou se remette sur les rails, avant de laisser l’exécutif continuer la suite, a indiqué le gouverneur Adago Yacouba, président d’honneur de cette commission. Il demande à l’exécutif de ne pas s’inquiéter puisque les autorités provinciales n’ont aucune intention de gérer l’institution à leur place. Il s'agit uniquement de faire face à cette crise.