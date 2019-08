Tchad : l'état d'urgence étendu au Tibesti, dès mardi

Le conseil extraordinaire des ministres du 19 août 2019 a examiné et adopté le projet de décret instituant l'état d'urgence dans les provinces du Ouaddaï, du Sila et du Tibesti, à compter de mardi 20 août 2019, jusqu'au 10 septembre 2019.



Cette décision est justifiée par "la situation sécuritaire qui sévit depuis quelques semaines" dans les trois provinces et "les risques d'escalades qu'elle pourrait engendrer", selon le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Oumar Yaya Hissein.



Le projet de décret a été soumis par le ministre délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des victimes de guerre et des anciens combattants, Mahamat Abali Salah.



Cette mesure "permettra de maintenir et de rétablir l'ordre et la sécurité ainsi qu'un contrôle permanent et efficace des frontières", ajoute Oumar Yaya Hissein.