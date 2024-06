Tchad : l'éveil de la jeunesse face à l'incivisme

La jeunesse tchadienne représente une part importante de la population et joue un rôle crucial dans le développement du pays. Face aux défis liés à l'incivisme, on observe un éveil progressif de cette jeunesse qui souhaite s'impliquer davantage dans la construction d'une société plus juste et responsable.



La jeunesse prend de plus en plus conscience des problèmes de corruption, d'abus de pouvoir et de manque de transparence dans la gestion publique. Elle aspire à plus d'intégrité et de redevabilité de la part des dirigeants.



Des mouvements citoyens émergent, portés par des jeunes, visant à dénoncer les inégalités, l'exclusion et l'injustice sociale. Ils réclament une meilleure prise en compte de leurs préoccupations.



Sur les réseaux sociaux notamment, les jeunes Tchadiens s'expriment de plus en plus pour critiquer les comportements inciviques et appellent à un changement de mentalité au sein de la société. Certains s'engagent dans des initiatives locales visant à promouvoir de meilleures pratiques citoyennes, comme des campagnes de nettoyage ou de sensibilisation.



Cet éveil de la jeunesse tchadienne, s'il se consolide, pourrait jouer un rôle moteur dans la lutte contre l'incivisme et la transformation positive du Tchad. Cela nécessiterait cependant un soutien et une ouverture des autorités à ce mouvement citoyen.