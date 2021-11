Tchad : l'évêque de Pala nomme l’Abbé Jean-Paul Faïdjoua vicaire général

L'abbé Jean-Paul FAÏDJOUA est nommé vicaire général du diocèse de Pala pour une période déterminée. Sa nomination prend effet à partir du 15 novembre 2021 et jusqu'au 15 novembre 2022 conformément au can 475 du Code de droit canonique de 1983.



Le décret porte le numéro 1. Il est signé de Mgr Dominique Tinoudji, évêque du diocèse de Pala. Ce décret abroge toutes dispositions antérieures contraires. Son contenu est diffusé dans toutes les paroisses et vicariat dudit diocèse.



Précédemment, il était administrateur diocésain.