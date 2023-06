Tchad : l'évolution du projet Biteha 2 au centre d'une réunion d'échanges à Abéché

Nour Saleh Haggar, secrétaire général adjoint du ministère de l'eau et de l'assainissement, accompagné du coordinateur du projet, a animé cette réunion en présence du gouverneur Bachar Ali Souleyman et de ses collaborateurs proches.



L'objectif principal de cette rencontre était d'informer les autorités locales des constats effectués sur le terrain par la mission et de l'avancement des travaux de construction des châteaux d'eau visant à renforcer la production d'eau du projet Biteha 1.



Bakhit Diki Bakay, coordinateur du projet Biteha 2, a assuré les parties prenantes que toutes les mesures nécessaires ont déjà été prises pour respecter le planning d'exécution et achever le projet dans les délais impartis, malgré les difficultés rencontrées jusqu'à présent.



Nour Saleh Haggar, secrétaire général adjoint du ministère de l'eau et de l'assainissement, a expliqué aux participants les avantages du projet et a assuré que les travaux sont généralement avancés à hauteur de 80%. Cependant, il a souligné que des efforts supplémentaires seront déployés pour achever les travaux dans les délais fixés. Au cours de la réunion, les participants ont posé des questions auxquelles les techniciens du ministère en charge de l'eau et de l'assainissement ont apporté des réponses éclairantes.