Tchad : l'ex-PM critique la composition de la commission nationale pour le référendum constitutionnel

M. Padacké Albert a déclaré que cette composition alerte sur les intentions sous-jacentes du gouvernement et qu'il est urgent de rétracter tous les décrets concernant ce référendum. Il a insisté sur l'importance de mettre en place un processus transparent et inclusif pour le bénéfice de la démocratie tchadienne.



Il souligne que les derniers actes pris par le gouvernement ne vont pas dans le sens du consensus souhaité et rappelle que la participation de toutes les parties prenantes est essentielle pour garantir la légitimité et la crédibilité d'un référendum.



L'ancien Premier ministre Pahimi Padacké Albert appelle donc à une révision de ces décrets et à une réflexion sur une nouvelle organisation de ce référendum qui sera inclusive et respectueuse des principes démocratiques.