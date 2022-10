Tchad : l'ex-chef de la diplomatie Cherif Mahamat Zene réagit à la nomination de Mahamat Saleh Annadif

Le poste de ministère des Affaires étrangères était officiellement vacant depuis près d'un mois.



"Nos chaleureuses félicitations et nos vœux de plein succès dans ses nouvelles fonctions à l’Amb Mahamat Saleh Annadif. Nos sincères remerciements à l’ensemble du personnel du Ministère des Affaires Étrangères pour leur franche collaboration durant mon passage", a réagi l'ambassadeur Cherif Mahamat Zene sur Twitter.



Le 19 septembre, Cherif Mahamat Zene a présenté sa démission du gouvernement. Il avait occupé ce poste depuis le 2 mai 2021 au sein du gouvernement de transition.



Cherif Mahamat Zene a évoqué des interférences répétitives et intempestives visant à entraver l'exercice de ses fonctions et empiéter sur ses prérogatives.



Le nouveau ministre Mahamat Saleh Annadif a le rang de ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Il a également en charge les portefeuilles des Tchadiens de l'étranger et de la Coopération internationale dans le gouvernement d'union nationale dévoilé.