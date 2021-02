Tchad : l'ex-premier ministre Emmanuel Nadingar en tournée à Krim Krim

À l'invitation des femmes de différents groupements et associations du département de Gueni dans la province du Logone Occidental, l'ex-premier ministre et actuel président du Conseil d'administration de l'ARCEP, Emmanuel Nadingar, a effectué un déplacement le 5 février dernier à Krim Krim, chef-lieu du département de Gueni, au Logone Occidental.



Ce sont des centaines de femmes venues de 12 Ferricks et 12 villages de la localité qui se sont fortement mobilisées pour réserver un accueil chaleureux à l'ex-premier ministre et sa délégation.