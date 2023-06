Tchad : l'ex-président de la FTFA, Mouktar Mahamoud, interpelle le gouvernement sur l'avenir du sport

Mouktar Mahamoud, ancien président de la Fédération Tchadienne de Football (FTFA), a tenu une conférence de presse ce 3 juin 2023 au CEFOD afin de sensibiliser l'opinion publique sur les enjeux sportifs auxquels le Tchad fait face, ainsi que sur les scandales qui ont secoué la Fédération Tchadienne de Football, conduisant au départ du comité exécutif légalement élu le 12 décembre 2020.



Ce comité avait pour mission de gérer les affaires courantes et de mettre en place les bases nécessaires pour organiser de nouvelles élections. Selon Mouktar Mahamoud, certains acteurs du football tchadien y voyaient une lueur d'espoir et pensaient que le football tchadien prendrait un nouveau départ avec de nouvelles directives. Cependant, la normalisation est intervenue sous la pression du gouvernement, qui a écrit à la FIFA pour demander la mise en place d'un comité de normalisation au sein de la Fédération Tchadienne de Football, allant à l'encontre des procédures en vigueur.



Mouktar Mahamoud a expliqué qu'avant la formation d'un comité de normalisation, la FIFA doit constater un conflit interne au sein de la fédération ainsi que de mauvaises pratiques de gestion. Des experts de la FIFA sont envoyés pour évaluer la situation et un comité de normalisation est alors formé pour organiser des élections transparentes et installer un nouvel exécutif. Ce processus diffère de ce qui s'est passé et se passe actuellement au Tchad.



Selon l'ancien président de la FTFA, il est honteux qu'un Premier ministre écrive à la FIFA pour mettre en place un comité de normalisation au sein de la fédération. Mouktar Mahamoud a souligné que si une mauvaise gestion avait été constatée, le gouvernement aurait dû effectuer un contrôle préalable et motiver sa décision de révocation plutôt que de faire pression sur l'ancien exécutif de la fédération par le biais du ministère chargé des sports, qui a outrepassé ses pouvoirs en agissant de manière arbitraire. Illustrant les événements ayant conduit à leur départ, il a déclaré : "Aujourd'hui, quelqu'un se bat avec son adversaire et on envoie le frère de l'adversaire pour trancher. Il est évident qu'il ne sera pas impartial."



Mouktar Mahamoud a également mentionné le problème de l'argent lié à la COVID-19 octroyé par la FIFA, qui a été distribué légalement par la fédération, mais qui a suscité l'intérêt des autorités qui souhaitaient peut-être en tirer profit. La distribution effectuée par l'ancien exécutif était équitable et impartiale, sans aucune réclamation de la part des bénéficiaires. Ils ont quitté leur poste la tête haute. Selon Mouktar Mahamoud, le document établissant le comité de normalisation aurait dû être signé par le Conseil de la FIFA, après un processus de travail et de vérification.



Mouktar Mahamoud a indiqué que ce qui s'est passé, c'est que les noms de l'actuel exécutif ont été envoyés depuis le Tchad à un directeur d'association de renom à la FIFA, sans l'aval du Conseil, ce qui a semé la discorde au Tchad et a entraîné le départ de ce directeur à la FIFA. Mouktar Mahamoud estime que c'est le pays lui-même qui doit prendre en charge son développement. La FIFA ne fait que l'accompagner en fournissant des subventions pour des projets, mais elle ne devrait pas être l'acteur principal du développement du football dans le pays. La FTFA n'a jamais été en mesure de gérer une équipe nationale digne de ce nom ni de fournir les infrastructures sportives nécessaires. Les détracteurs ont réalisé que leurs objectifs ne seraient pas atteints et se sont donc retirés immédiatement, a déclaré Mouktar Mahamoud. Il a également souligné qu'en période de normalisation, les projets de la FIFA sont bloqués. Ils ne peuvent être réalisés que lorsque le comité exécutif est élu de manière légitime. Il existe des projets datant de 2016 à 2022 qui n'ont toujours pas été lancés en raison de blocages financiers. Le pays doit disposer des infrastructures nécessaires pour recevoir des subventions. Le gazon du Stade Idriss Mahamat Ouya a été détruit simplement pour arrêter les activités et expulser l'ancien exécutif.



Mouktar Mahamoud a souligné que le Tchad est en train de perdre 4 millions de dollars d'un projet de 2022 qui n'a toujours pas été lancé, ainsi que 3 millions de dollars de subventions accordées aux associations. Il a appelé les autorités publiques et les acteurs du football à plaider auprès de la FIFA pour que la FTF dispose d'un comité exécutif impartial.