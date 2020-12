Tchad : l'ex-secrétaire général des Transformateurs rejoint le MPS

L'ancien secrétaire général du parti Les Transformateurs, le juriste Ndoh Ngrabe Dawyo, annonce qu'il rejoint le parti MPS. Il a affirmé dimanche sur la chaine Tchad 24 avoir quitté son poste et démissionné des Transformateurs depuis un an.



"Je viens de prendre la décision. Je crois que c'est celle de ma vie, d'intégrer le Mouvement patriotique du salut. Je le fais aujourd'hui en toute connaissance de cause. Qui ne rêverait pas aujourd'hui de jouer dans une équipe comme le Réal Madrid", déclare Ndoh Ngrabe Dawyo.



"Le MPS pour moi en ce moment c'est comme le Real Madrid. C'est une équipe dont je suis fan", ajoute-t-il.



Ndoh Ngrabe Dawyo précise toutefois que Dr. Succes Masra est "comme sa famille" mais estime qu'un "extrémisme" se "développe au sein des Transformateurs".



Interrogé également par la Télé Tchad, Ndoh Ngrabe Dawyo appelle les tchadiens à "faire un examen de conscience sur tous les propos belliqueux, qui frisent l'extrémisme sur les réseaux sociaux".



"Nous avons une paix qui est fragile, nous avons un pays qui vient de loin. On ne peut pas, juste pour satisfaire son propre égo, penser à l'anarchie, au désordre. Ce n'est pas bien (...) Ce n'est pas du tout bien de s'inscrire dans une logique de va-t-en-guerre. (...) Il faudrait que les gens restent calme", dit-il.