Tchad : l'exonération des intrants agricoles pourrait favoriser l'agriculture

Dans l'objectif de favoriser I'éclosion de I'agriculture et de parvenir à I'autosuffisance alimentaire en permettant à tous les tchadiens de manger à leur faim, le gouvernement entend dès 2019 exonérer les intrants agricoles.



Actuellement, seuls les intrants des produits de l'élevage et de la pêche utilisés par les producteurs sont exonérés de la TVA.



Dans le cadre du budget programme 2019-2021, il est planifié d'accroitre chaque année d'au moins 10% la production agricole.



Fin octobre, des hommes d'affaires sud-coréens ont étudié avec le ministère de la Production, de l’Irrigation et des Equipements agricoles, la possibilité d'investir dans la technologie agricole au Tchad, particulièrement dans la transformation et la commercialisation.



Le Tchad compte 39 millions d'hectares de terres cultivables, soit 30% du territoire national. Pourtant, seulement 2,2 millions Mha sont cultivées (soit 5,6% de terre exploitée). Le pays présente de grandes potentialités en matière d'agriculture. Ces potentialités offrent des opportunités telles que la transformation agroalimentaire grâce à des usines, relève l'Agence nationale des investissements et des exportations (ANIE).