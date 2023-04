Tchad : l'histoire de Djimet Bangassou, l'enseignant chevronné mais oublié

Djimet Bangassou est un enseignant de Français à Abéché, diplômé en Lettres Modernes depuis 1999, à l'Université de N'djamena. Il a choisi la carrière d'enseignant par conviction et pour servir son pays. Depuis 2009, il a enseigné près que tous les élèves terminalistes de différents établissements scolaires de la ville d'Abeché. Malgré ses compétences et sa contribution efficace au développement éducatif du pays, il est dans la vacation depuis plusieurs années.



En plus de ses cours réguliers, Djimet Bangassou enseigne également dans les cours de renforcement de capacités aux élèves de terminale pour leur réussite au Baccalauréat. Grâce à sa pédagogie, son expérience et sa maîtrise de la langue de Molière, il est considéré comme un chevronné dans le domaine et a formé des cadres dans le pays.



Malheureusement, la fonction publique, les ONG et d'autres institutions en charge de l'éducation n'ont pas encore reconnu l'expertise et les compétences de Djimet Bangassou. Pourtant, il est une référence pour l'éducation nationale et mérite d'être soutenu dans son travail.



Les autorités éducatives devraient prendre en considération la situation de Djimet Bangassou. Elles doivent profiter de son expérience et de ses connaissances pour améliorer l'éducation dans le pays. Les ex-élèves de Djimet Bangassou ont également un rôle à jouer en reconnaissant le travail accompli par leur enseignant. Ils doivent soutenir cette figure emblématique et ne pas oublier celui qui leur a montré le chemin de la réussite.



Il est temps de mettre en lumière la situation des enseignants talentueux et dévoués comme Djimet Bangassou, qui sont souvent oubliés par la fonction publique.