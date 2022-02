Tchad : l'hôpital La Renaissance met en garde contre la diffusion illégale d'images internes

Le CHU-R informe que la prise d’images (photo ou vidéos) de l’hôpital, des professionnels de santé, patients, proches ou visiteurs ainsi que leur diffusion sans leur autorisation sont strictement interdites.



Les auteurs de ces images sont priés de les retirer immédiatement des réseaux sociaux sous peine de poursuite judiciaire pour violation flagrante du droit à l’image et d’atteinte à la vie privée.



Par conséquent, le CHU-R rappelle qu’en aucun cas les images des personnes malades ne doivent être utilisées à des fins autres que curatives.



Le CHU-R invite le public à plus d’attention et de vigilance sur les images qui circulent sur les réseaux sociaux, car elles peuvent être interprétées à des fins inavouées.