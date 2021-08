Tchad : l’hôpital de Massenya équipé d’un site de diagnostic

Dans le cadre de la lutte contre le Covid-9 et la prise en charge des malades, le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, à travers la direction des Laboratoires, vient de doter l’hôpital provincial de Massenya d’un site de diagnostic avec un appareil Genexpert.



Cet outil est destiné de faire le dépistage du Covid-19, de vérifier la charge virale du VIH et de la tuberculose. La cérémonie d’installation s’est déroulée le 1er août 2021 et présidée par le délégué sanitaire provincial du Chari Baguirmi, Dr Nekonyo Kolmian. C’était en présence du chef de mission, Dr Abderrazak Fouda Adoum, par ailleurs coordonnateur national du programme sectoriel de lutte contre le sida.