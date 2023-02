Tchad : l'hôpital de Pala honore son personnel pour l'atteinte des objectifs prévisionnels

Selon le directeur de l'hôpital, Lissadi Abdelbanat Fallah, les objectifs fixés par chaque service de l'hôpital ont été évalués pour déterminer les services qui se sont distingués des autres. Le service hospitalier est un service public dont le but principal est d'assurer le bien-être de la population.



Pour lui, les patients doivent être reçus dans les meilleures conditions, recevoir des soins médicaux appropriés et sortir de l'hôpital en bonne santé. Il demande également aux agents de relever les multiples défis au sein de l'hôpital de Pala, en étant engagés, dévoués et consciencieux dans leur travail pour le bien-être de la population.



Cette cérémonie de reconnaissance a mis en évidence le travail acharné et le dévouement du personnel de l'hôpital de Pala pour offrir des soins de qualité à la population.