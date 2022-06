Tchad : l'hôpital de Pala rehausse son plateau technique

Un appareil d'analyse rapide de sang vient d'être installé à l'hôpital provincial de Pala. C'est un automate d'hématologie acquis sur fonds propres de l'hôpital de Pala, selon le directeur Lissadi Abdelbanat Fallah. A côté de celà, s'ajoute un appareil d'hormones (qui test les hormones).



La mise en service de cet appareil de numérisation sanguine a eu lieu ce 23 juin 2022 au laboratoire de l'hôpital de Pala. Un appareil qui peut faire l'examen de 40 patients en 40 minutes, informe le directeur de l'hôpital provincial de Pala, Lissadi Abdelbanat Fallah. Il souligne que cet automate d'hématologie réduit le temps d'attente des malades et donne plus de détails sur les éléments du sang par rapport à l'ancien appareil.



Le directeur déplore le manque d'un gynécologue pour le compte de l'hôpital de Pala et dans la province du Mayo Kebbi Ouest dans son ensemble. Pour lui, certains appareils ont besoin des gynécologues pour leur utilisation.



Le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest,Zilhoubé Pafalet Pataïdang a visité les installations tout en demandant à la population de fréquenter les formations sanitaires pour bénéficier des soins.