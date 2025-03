Tchad : l'hôpital de district de Nokou manque d'ambulances

A travers un appel d’urgence signé le 20 mars 2025 par le président de l’Association de Développement et de l’Action Humanitaire du Nord-Kanem, Mahamat Younouss Taher attire l’attention des autorités compétentes, ONG et personnes de bonne volonté sur la situation sanitaire critique à Nokou, surtout sur le manque d’ambulances.



Pour le président de l’Association, l'hôpital de district de Nokou est confronté à un manque sévère d'ambulances, ce qui entrave gravement l'accès aux soins d'urgence, notamment pour les femmes enceintes et les patients en détresse.



Dans cette zone désertique, l'absence de moyens de transport adaptés compromet la santé des mères et de leurs nouveau-nés, comme l'attestent de nombreux témoignages tragiques de personnes ayant été incapables d'atteindre l'hôpital à temps. De surcroît, deux ambulances sont garées depuis près de cinq ans, ajoute-t-il.



Le président de l’Association a ensuite ajouté que ces véhicules, bien qu'ayant besoin de réparations, pourraient faire une réelle différence dans la capacité à répondre aux urgences médicales locales. C'est pourquoi il appelle à la générosité, et à au soutien de tous.



L’Association sollicite des contributions financières, non seulement pour acquérir de nouvelles ambulances, mais également pour dépanner les deux véhicules déjà présents sur place.