Tchad : l’hôpital de la mère et de l’enfant dément la mort d’une femme après un refus de prise en charge

Le centre Hospitalier Universitaire de la mère et de l'enfant a apporté ce 8 mai un démenti formel aux fausses rumeurs circulant sur les réseaux sociaux faisant état du décès d'une femme n'ayant pas les moyens et qui aurait été abandonnée par le corps soignant.



Le directeur de l’hôpital Mahamar Nour Abakar Djibrine réitère que l’accouchement est gratuit ainsi que la césarienne. Il déplore la « mauvaise foi d’individus mal intentionnés qui cherchent à salir la réputation de l’hôpital dont le personnel travaille d’arrache-pied afin d’offrir des soins adéquats à la population malgré les multiples difficultés rencontrées ».



La direction de l’hôpital n’exclut pas une action en justice contre les individus qui ternissent la réputation de l’hôpital et ce, pour des raisons inavouées.