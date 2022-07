Tchad : l'hôpital provincial d'Am-Timan reçoit la visite surprise du gouverneur

Visite inopinée ce samedi 30 juillet 2022 du gouverneur de la province du Salamat Abdoulaye Ibrahim Siam à l'hôpital provincial d'Am-Timan.



Après le lancement officiel de la campagne des mobilisations pour la participation citoyenne au Dialogue national inclusif (DNI) à Am-Timan, le gouverneur accompagné de sa délégation, a quitté la salle du Centre de lecture et d'animation culturelle (CLAC), pour se rendre à l'hôpital provincial d'Am-Timan.



Cette visite inopinée étant effectuée dans l'après-midi et par surprise, il a été accueilli par le Délégué sanitaire provincial, Adoum Mahamat Tidjani et le Directeur de l'hôpital, Adam Youssouf. Les agents sanitaires sont présents dans les salles d'hospitalisation.



Guidé par les responsables de l'institution, le Gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam s'est rendu tout à tour à quelques services notamment la maternité, la médecine, la pédiatrie les soins et la nouvelle structure de la prise en garde de la malnutrition, installée par l'organisation non gouvernementale, Médecins sans frontière (MSF).



À la maternité, 12 femmes sont opérées, tandis qu'à l'unité nutritionnelle thérapeutique, 42 patients sont sous traitement. A la fin de la visite, le premier magistrat de la province a livré ses impressions pour signifier le but de sa visite surprise. Pour lui, sa venue vise d'abord à visiter les malades hospitalisés, s'enquérir de l'évolution du paludisme en cette période et voir l'état de salubrité de l'hôpital. Il se déclare satisfait du constat fait lors de cette descente.



Adam Youssouf, directeur de l'hôpital provincial, informe que cette visite surprise va réconforter le personnel à davantage travailler pour produire des meilleurs résultats afin d'améliorer la santé de la population.