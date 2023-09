Tchad : l'hôtel Radisson Blu de N'Djamena sous les projecteurs lors d'une réunion de haut niveau

Le jeudi 21 septembre 2023, une réunion d'importance a eu lieu entre le ministre des Affaires culturelles, du Patrimoine historique , du Tourisme et de l'Artisanat, Abakar Rozzi Teguil, Frédéric Feijs, directeur Afrique du Radisson Hotel Group (RHG), accompagné de Biram Ndao, contrôleur financier régional du RHG, et Oumar Ba, directeur général de l'hôtel Radisson Blu de N'Djamena.



Lors de cette audience, trois sujets essentiels ont été abordés :



La gestion de l'hôtel Radisson Blu de N'Djamena



Le premier point de discussion a porté sur la gestion actuelle de l'hôtel Radisson Blu de N'Djamena. Les parties ont examiné les performances passées et les défis rencontrés par l'établissement.



La révision du contrat de location



Un autre point crucial a été la révision du contrat de location entre les autorités tchadiennes et le groupe hôtelier. Cette étape s'avère nécessaire pour s'assurer que les intérêts des deux parties sont pris en compte de manière équitable.



L'amélioration des normes de qualité et de service



Enfin, les discussions ont également porté sur l'importance d'améliorer les normes de qualité et de service au sein de l'hôtel Radisson Blu de N'Djamena. Il a été souligné que le patrimoine hôtelier national doit être géré de manière saine et bénéficier d'un entretien régulier pour offrir un service de qualité à ses clients.



Lors de cette réunion, le gouvernement tchadien a exprimé son engagement ferme à exiger un service hôtelier de qualité pour l'hôtel Radisson Blu de N'Djamena, en conformité avec les standards internationaux.