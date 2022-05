Tchad : l'imam de Sarh exhorte les musulmans au bon comportement

Dès 7 heures du matin, le terrain Roy a été rempli par les fidèles musulmans venus des différents quartiers de la ville de Sarh. Une prière dirigée par l'Imam de Sarh, Saadadine Oumar Abdelrouldja qui dans son sermon, a remercié Allah pour avoir guidé tous les fidèles musulmans jusqu'à la fin du Ramadan.



Pour lui, ce moment de fête est un moment de bénédictions, de joie, de pardon et de vérité. Il a ajouté qu'un bon musulman doit toujours prôner le pardon, la cohabitation pacifique et le vivre-ensemble, tout en mettant l'accent sur la vérité. Pour finir, Saadadine Oumar Abdelrouldja a imploré Dieu de préserver la paix dans tout le Tchad.



Les membres du Conseil provincial des affaires islamiques section du Moyen-Chari ont présenté leurs vœux au gouverneur de la province,Ali Ahmat Akabache et au chef traditionnel de Sarh Urbain, Mahamat Moussa Bezo.