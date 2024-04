Tchad : l'impact de la chaleur sur les enfants est néfaste

Le Tchad est parmi les pays sahéliens où il fait extrêmement chaud, et la chaleur est plus accablante. Cependant, le constat en est que les enfants sont les plus exposés et vulnérables en cette période de chaleur.



La chaleur a des conséquences néfastes sur les enfants, et ils peuvent être atteints d'une forte fièvre et la peau rougit et sèche.



L’enfant peut également présenter des troubles de comportement, fatigue intense, ou encore un état de nervosité plus élevé que d'habitude. Il est aussi a noté que le coup de soleil, au cours de l'enfance augmente le risque de développer le cancer de la peau durant la vie, puisque la peau de l'enfant est trop fine, et cela peut également provoquer des saignements de nez, la méningite etc...



D'après les sondages de l'UNICEF, un milliard d’enfants dans le monde souffrent de la crise climatique.



De ce fait, pour contrer tous ces problèmes, il est important de mettre l'enfant à l'abri du soleil, lui faire boire assez d'eau que possible, rafraîchir la peau des plus petits avec des serviettes mouillées plusieurs fois par jour, placer l'enfant dans l'eau tiède, ou lui faire prendre une douche tiède, aussi souvent que nécessaire.



Pour sortir de la maison, il faut couvrir les enfants avec de chapeaux à larges bords, les habiller avec des vêtements qui couvrent leurs bras et jambes.



En effet, les enfants sont les êtres les plus fragiles, et les parents doivent prendre des dispositions adéquates pour pouvoir les protéger contre ce phénomène climatique. Et la responsabilité des parents est placée au centre de cette lutte de crise climatique, en faveur des enfants.