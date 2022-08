Tchad : l'implication communautaire pour renforcer la riposte contre le Sida au Mayo Kebbi Ouest

Le rôle des participants à cet atelier est d’être actifs sur le terrain en collectant des informations devant permettre de suivre les personnes vivant avec le VIH-SIDA pour une assistance et un accompagnement juridique et judiciaire. Ceci pour documenter et capitaliser les cas de stigmatisations, des violences basées sur le genre et des discriminations des couches vulnérables.



Le chef de service d'appui à la société civile et communautaire VIH au CNLS, Mahamat Tahir Adoum, explique que les outils de veille communautaire permettent d’alimenter en informations l’Observatoire des droits humains, opérationnel depuis le 22 mai 2022 au Tchad.



Il rappelle que cet Observatoire a été créé depuis des années mais qu'il vient juste de voir le jour grâce au Fonds mondial.



Pendant cinq jours, les participants seront outillés sur les différentes techniques afin de communiquer régulièrement des informations nécessaires à l’Observatoire central à N’Djamena.



L’administrateur gestionnaire de la délégation provinciale de la santé du Mayo Kebbi Ouest, Madjingar Nzini, représentant le délégué, a exhorté les participants à s’approprier les techniques et approches pour la pérennisation des acquis de l'Observatoire. La protection des couches vulnérables est très importante, souligne-t-il.



Une trentaine de responsables et membres des organisations des personnes vivant avec le VIH-SIDA, des ONG et des associations des droits de l’Homme venus de Bongor, Kélo, Laï et Pala, prennent part à cet atelier de formation au CCN de Pala.