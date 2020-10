Tchad : l’importance du recensement électoral au centre d’une conférence à l’UNABA

L'université Adam Barka d'Abeché (UNABA) a organisé samedi, à l'amphithéâtre de la Faculté de médecine, une conférence-débat sur le thème : "Recensement électoral, droits et devoirs du citoyen dans le développement du pays".



L'évènement a eu lieu en présence d’un conseiller du Président de la République, du Sultan du Dar Ouaddaï, des députés et d'autres invités.



Deux conférenciers ont animé le débat à savoir : Dr. Ali Adoum Ahamat et Mahamat Ahmat Abdelsalam.



Dans son mot d'ouverture, le président du conseil d'administration de l'UNABA, Pr. Mahamat Ali, a déclaré que « ce thème a été choisi par l'université pour permettre de sensibiliser et d'encourager les étudiants à se faire enrôler sur la liste électorale. Le recensement électoral est un droit absolu pour tout citoyen afin de lui permettre de participer et de donner sa voix pour les futures échéances électorales, quelques soit le choix de son candidat ».



D’après le conférencier Mahamat Ahmat Abdelsalam, les avantages de l’inscription sur le fichier électoral sont nombreux à savoir : s'acquitter de ses devoirs civiques afin de participer à une élection, soutenir son candidat lors des élections et participer activement à toutes les opérations électorales en termes de droits et devoirs civiques.



Mahamat Ahmat Abdelsalam affirme que la démocratie est née sur la base d'un suffrage universel direct ou indirect au 18e siècle ; au Tchad, l'inscription sur la liste électorale est un droit et devoir pour tout citoyen. L'article 8 alinéa 2 du Code électoral précise cela. Toutefois, ce devoir ne donne pas lieu à une sanction si une personne ne se fait pas enrôler.



Dans son intervention, le Sultan du Dar Ouaddaï, Chérif Abdelhadi Mahdi, estime que « la paix et la cohabitation pacifique sont les seules armes pour le développement de la province du Ouaddaï ».



« Cette paix nous permet d'avoir une cohabitation pacifique entre nous afin que nous puissions participer massivement à l'enregistrement au fichier électoral pour nous permettre de participer activement aux futures échéances électorales », explique-t-il.



« Notre province du Ouaddaï a beaucoup de besoins en termes de développement économique et de paix durable. Ce développement nécessite la participation de tous les citoyens sans distinction de race ou toute autre forme de ségrégation », ajoute le sultan.



Au cours de cette conférence-débat, plusieurs sujets ont fait l’objet de discussions à savoir : politique, économique, social, culture. La conférence a permis aux étudiants d’avoir une idée centrale sur l'importance de la révision du fichier électoral pour les futures échéances électorales.