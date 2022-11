Tchad : l'indemnisation totale, condition préalable à un retour éventuel de la dépouille de Habré (CRADHTVHH)

Placé sous le thème « Devoir de mémoire, de réparation et de réconciliation », cette assemblée générale, selon les organisateurs, s’inscrit en droite ligne des résolutions et recommandations issues du dialogue national inclusif et souverain, statuant sur le cas des victimes du régime de Habré.



Tout en épousant les résolutions prises en rapport avec ce point au cours du dialogue national inclusif et souverain, le président de la CRADHTVHH, Outman Moussa, souligne que son association n'a aucune raison de s'opposer au rapatriement en terre tchadienne de la dépouille de feu Hissein Habré après que toutes les victimes aient été totalement et intégralement indemnisées.



La cellule salue la bonne volonté des autorités de transition, marquée par le déblocage de 10 milliards Fcfa destinés à alimenter le fonds spécial d'indemnisation des victimes, soulageant ainsi certaines victimes.