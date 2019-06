Tchad : l'influence décisive des leaders communautaires contre le mariage précoce

Le Centre de solidarité des jeunes pour la formation et le développement a organisé mardi au Musée national, des échanges avec les autorités traditionnelles, religieuses et les chef d'établissements sur la loi n° 29 portant interdiction du mariage des enfants.



Au cours de la rencontre, les participants ont été sensibilisés sur l'instrument juridique qui interdit le mariage des enfants et les mesures répressives.



Selon Ngardjim Garingar Desire, coordinateur de l'ONG, "cet atelier a permis de requérir l’adhésion des leaders communautaires afin de mettre fin à cette pratique."



"Les Leaders ont une influence décisive pour lutte contre le mariage des enfants", explique-t-il.



Le représentant du délégué du Gouvernement auprès de la commune de N’Djamena, Abakar Youssof Zaide, s'est félicité de la tenue de cette rencontre, estimant qu'elle permettra aux participants de vulgariser la loi portant interdiction du mariage des enfants.



L'atelier d’échange entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet "Etre une fille est un droit". Ce projet est financé par une ONG espagnole.